Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону получить прививку от COVID-19 могут и маломобильные граждане. Принять участие в вакцинации им помогают мобильные группы. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В городе сформировано 46 выездных прививочных бригад. Они предусмотрены для пациентов, которым трудно самостоятельно добираться до стационарных пунктов вакцинации против коронавируса. К данной категории населения относятся люди, имеющие инвалидность в связи с нарушениями функции ходьбы или другие ограничения по здоровью», — уточнил Логвиненко в Instagram.

Для вызовы мобильной бригады следует оставить заявку в поликлинике по месту проживания.