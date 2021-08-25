Сидней, Австралия, 25 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе ухудшается с точки зрения суточного роста новых случаев коронавируса, поскольку показатель постепенно приближается к отметке в 1 000 зараженных в день. И это несмотря ни на что, в штате активно продвигается кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19. Об этом 25 августа в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян.

Сидней, Австралия

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За последние 24 часа в штате было выявлено 919 случаев заражения. Более 125 000 людей за сутки прошли тестирование на коронавирус.

25 августа Новый Южный Уэльс преодолел отметку в 6,1 миллиона прививок от COVID-19. Всего было введено 6 143 824 дозы вакцины.

В этой связи Бережиклян призвала жителей Нового Южного Уэльса сохранять спокойствие, несмотря на рекордное количество случаев заболевания на сегодняшний день, и посоветовала гражданам сместить весь фокус внимания с числа новых заболевших COVID-19 на показатели по вакцинации.