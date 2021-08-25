Новосибирск, 25 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 августа, за минувшие сутки было выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 180 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 59 лет, 67 лет, 68 лет, 68 лет, 70 лет, 75 лет, 83 года, девочка в возрасте двух месяцев, женщины в возрасте 83 года, 91 год. Всего в регионе умерли 2596 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 57 455 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4403 детей; 47 205 пациентов выздоровели (+105 за сутки).