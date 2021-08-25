Дераа, , 12:38 — REGNUM Формирования сирийской вооруженной оппозиции не выполняют условия соглашения о локальном примирении, заключенного 14 августа в районе Дераа-эль-Балад на юге Сирии. Об этом сообщает 25 августа телеканал Surya.

Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

Ранее военные оставили два прохода, чтобы боевики могли покинуть Дераа-эль-Балад и отправиться в северо-западную провинцию Идлиб. Однако боевики обстреляли из миномётов жилые кварталы на территории, подконтрольной сирийской армии, тем самым сорвав операцию по переходу, намеченную на 25 августа.

Накануне восемь членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выехали в район Джераблус севернее Алеппо. Договорённость предусматривает сдачу военным 100 боевиков, предположительно причастных к атакам на силовиков и захвату заложников.

Те, кто не хочет сдаваться, могут отправиться в Идлиб. Эту провинцию контролируют бандформирования.

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