Канберра, 25 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. По словам министра здравоохранения Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Брэда Хаззарда, некоторые граждане, которые участвовали в недавних акциях протестах против локдауна в Сиднее, с абсолютной уверенностью могут теперь считаться инфицированными коронавирусом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 25 августа, передает телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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«Я скажу, что можно быть абсолютно уверенным в том, что некоторые из этих людей, принявших участие в этих крупных протестах, попали в больницы», — заявил министр.

«Проводить демонстрации совершенно неправильно, когда вы находитесь в разгаре пандемии. Полагать, что люди, которые собрались в большом количестве, думали, что это нормально — пойти и выразить протест против принятых мер безопасности — просто смешно», — подчеркнул Хаззард.

«У меня нет никаких сомнений, вот просто никаких, что сейчас некоторые из этих людей, которые посчитали выход на протест совершенно нормальным делом, сейчас сидят в наших больницах и требуют, чтобы наши медики их спасали, подвергая свои жизни опасности», — добавил глава минздрава.