Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону начал работу первый на юге России лабораторный комплекс по испытанию машин и оборудования, оснащённый по последнему слову техники.

Цех Иркутского завода тяжелого машиностроения им. Куйбышева. 1942

«До недавнего времени в Южном федеральном округе не было многофункциональной лаборатории, в стенах которой донские предприятия могли бы испытать и получить необходимые разрешительные документы на выпуск и эксплуатацию ряда продукции. Работа лаборатории позволит проводить испытания на соответствие требованиям национальных стандартов, регламентов ЕАЭС и другой нормативной документации», — отметил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Объём инвестиций, которые вложены в создание испытательного центра «Проммаш Тест», превысил 300 млн рублей. В стенах лаборатории можно протестировать газоиспользующее, взрывозащищенное промышленное и бытовое оборудование. В перспективе — испытания и сертификация колёсных транспортных средств, автокомпонентов, автотракторных средств.