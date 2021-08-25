Канберра, 25 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Австралийской столичной территории Эндрю Барра, выступившего на пресс-конференции 25 августа, локдаун на территории Канберры и ее пригородов не закончится раньше времени. Более того, заверил Барр с большой долей вероятности режим жесткого карантина в столице будет продлен. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Напомним, что действующий локдаун в Канберре должен прекратиться 2 сентября. Однако, по словам Барра, несмотря на будущее продление карантина, власти сейчас разрабатывают его послабление.

«Сейчас не время для значительного ослабления ограничений, но некоторые изменения все же рассматриваются, и эти изменения будут стремиться уравновесить риски в нашем сообществе», — подчеркнул Барр.

За последние сутки в Австралийской столичной территории было выявлено девять случаев коронавируса. Было проведено свыше 7 000 тестов на наличие SARS-CoV-2.