Канберра, 25 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 25 августа, заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Гэри Уорбойз напомнил гражданам, что их могут оштрафовать за то, что они находятся на улицах Сиднея и употребляют еду или напитки на вынос. Даже распитие кофе в публичных местах может повлечь за собой наложение штрафа. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Каждый день я прихожу сюда к вам и рассказываю о сотнях штрафов. Только 537 были выписаны за последние 24 часа людям, которые нарушают предписания органов общественного здравоохранения», — заявил Уорбойз.

«Что касается еды, граждане должны четко понимать, что еда подается на вынос. Общее правило заключается в том, что еду можно получить только так, поэтому если вы покупаете еду или кофе, просто возьмите и выпейте или съешьте их потом», — объяснил полицейский.