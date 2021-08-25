Канберра, 25 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Жителям Канберры не следует планировать поездки в штат Новый Южный Уэльс в ближайшее время, поскольку число заразившихся там резко возрастет в ближайшие дни. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр, выступая на пресс-конференции 25 августа.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Барр также указал на то, что граница с Новым Южным Уэльсом вряд ли откроется в течение нескольких месяцев.

«Скажем так, я бы не планировал поездку в Сидней в следующие несколько месяцев», отметил он.

Глава столичного правительства заявил, что жители Канберры смогут путешествовать в другие штаты и территории, за исключением Сиднея, но «где-то с декабря 2022 года».