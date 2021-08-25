Веллингтон, 25 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Штат Западная Австралия закроет границу для путешественников из Новой Зеландии, поскольку в стране в настоящее время активно разрастаются масштабы вспышки «Дельта"-варианта SARS-CoV-2. Об этом в ходе пресс-конференции 25 августа заявил министр здравоохранения Западной Австралии Роджер Кук, передает телеканал Nine News.

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Министр отметил, что с 25 августа Новая Зеландия классифицируется как страна со средним уровнем риска распространения коронавируса. Между тем, дополнительные ограничения на границе Западной Австралии с Квинслендом будет сняты, и штат теперь будет отнесен к территории «с низким уровнем риска».

Южная Австралия перейдет из категории региона с «низким риском» в категорию «очень низкого риска». В ночь на 26 августа правительство Западной Австралии будет считать территорию самого густонаселенного штата Нового Южного Уэльса как регион с «экстремально высоким риском» заражения коронавирусом.