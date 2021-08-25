Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 25 августа в федеральном оперштабе. Это на два случая меньше, чем выявлялось ежедневно в последние двое суток. Тем временем смертность от ковида в регионе в последние дни снизилась в несколько раз.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область, новый район

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За последние сутки в Ленобласти зафиксировано два летальных исхода. В предыдущие двое суток их было три и два, соответственно. Между тем еще неделю назад, 18 августа, сообщалось о 16 смертях, причиной которых стал COVID-19. Затем суточная смертность резко начала снижаться.

С учетом новых данных в Ленинградской области за время пандемии выявлено 61 867 случаев заражения. Победили коронавирус 49 411 человек, умерли от ковида 2397 человек.

Добавим, что по числу новых случаев в регионе за последние сутки «лидируют» города Кириши (16), Всеволожск (12), Сланцы (10), сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.