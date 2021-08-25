Берлин, 25 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Большая часть жителей Германии поддерживает строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на проведённый опрос на пресс-конференции 25 августа сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

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«Согласно опросу института Forsa, три четверти жителей ФРГ, то есть 75%, поддерживают завершение строительства», — уточнил он.

Хермес подчеркнул, что этот проект нужен Германии для достижения климатических целей.

«Это проект нацелен на будущее, он поможет Германии и Европе достичь климатического нейтралитета, — цитирует ТАСС главу комитета. — Его нужно достроить, так как в будущем по нему можно поставлять в том числе и водород».

Он уверен, что будущее правительство Германии не должно ставить реализацию проекта под вопрос.

«Без России решение многих европейских проблем нереалистично», — констатировал Хермес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали канцлера ФРГ Ангелу Меркель после её слов о том, что Берлин введёт санкции против России, если Москва будет использовать газопровод «Северный поток — 2» как «политическое оружие». Читатели напомнили, что трубопровод начали строить, чтобы Украина больше не могла «шантажировать Германию».

Напомним, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.