Берлин, 25 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Европейского союза, сообщает 25 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

Оператор пытался обжаловать отказ властей Германии освободить «СП-2» от норм третьей газовой директивы ЕС.

Регулятор ФРГ не отменил данные требования для газопровода из-за того, что «Северный поток — 2» не завершили до 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки к газовой директиве. Cуд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер перечислила основные препятствия на пути реализации проекта «Северный поток-2».

По мнению журналистки, наиболее трудным для газопровода препятствием является газовая директива Евросоюза, в одном из положений которого говорится, что владелец любого газопровода не может быть также и его оператором, что прямо относится к российской компании «Газпром».

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