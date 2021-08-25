Комрат, Молдавия, 25 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Гагаузии, входящей в состав Молдавии, получили рекордный урожай зерновых. Об этом 25 августа сообщил новостному порталу eNews глава агропромышленного комплекса (АПК) Гагаузии Андрей Димитрогло.

Nstrumenttorg.ru Зерно

«Мы получили рекордный урожай зерновых первой группы за все годы существования Гагаузской автономии — 204,4 тыс. тонны пшеницы, ячменя и гороха. Никогда мы даже не мечтали о таких показателях», — сказал Димитрогло.

Он сообщил, что до этого объём урожая этой группы зерновых достигал, самое большое, 140 тыс. тонн. Глава АПК отметил, что этому способствовала хорошая погода и использование на полях новой техники. Димитрогло отметил, что хороший урожай станет «спасением» для многих хозяйств, которые в прошлом году пострадали из-за засухи.

Стоит отметить, что в Молдавии летом 2020 года из-за сильной засухи пересыхали реки и озёра. Объём урожая пшеницы тогда был вдвое меньше обычного.