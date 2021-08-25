Киев, 25 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Бездействие властей Украины стало причиной потери Киевом Крыма в 2014 году, заявил экс-президент страны Леонид Кучма.

Кучма Леонид

«Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», — сказал он в интервью «Украинской правде».

По его словам, если бы Украина не перешла к «сопротивлению», то могла бы прекратить существование как государство.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть.

По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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