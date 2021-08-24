Москва, , 17:39 — REGNUM Россия не будет участником «Крымской платформы» ввиду «циничной антироссийской направленности» этой площадки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 24 августа комментарии.

Саммит «Крымская платформа» President.gov.ua

Отметив, что целью «Крымской платформы» является «деоккупация Крыма и возвращение его Украине», российский дипломат заявила, что вопрос возвращения Крыма в состав России полностью решён, причём ещё в 2014 году на референдуме.

Захарова «Это выстраданное решение было принято жителями полуострова на референдуме после антиконституционного государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года».

Она напомнила, что украинские власти показали, что бывает с регионами, несогласными с пробандеровской идеологией, царящей сейчас в Киева: в Донбассе украинская сторона развязала и продолжает войну, жителей Одессы 2 мае 2014 г. подвергли фашистским зверствам.

На фоне этого Украина создаёт «Крымскую платформу», которая в реальности является популистским проектом, спектаклем, оторванным от реальности. Цель у её организаторов — в сохранении «тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве».

Российская сторона подчёркивает, что Москва будет расценивать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» «как посягательство на территориальную целостность» России. А приглашения России «приобщаться» к участию в деятельности «Крымской платформы» Москва не примет «ввиду его циничной антироссийской направленности».

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