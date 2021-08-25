Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. После двухдневного перерыва в Петербурге суточное число новых носителей коронавируса вернулось к высокому уровню. За последние сутки в городе выявлено 1385 новых случаев заражения. Это в 2,3 раза больше, чем сутками ранее, когда сообщалось всего о 600 новых носителях.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в коронавирусном стационаре в Петербурге

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Петербург вновь оказался на второй позиции в списке регионов по уровню суточного выявления, лишь немного уступив Москве (1402 случая).

Нарастающим итогом в Петербурге за время пандемии подтвержден 569 861 случай инфицирования. Из числа заболевших выздоровели 546 578 человек, в том числе 892 пациента выписаны за последние сутки.

Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки составила 30 летальных случаев, снизившись за сутки на девять случаев. Всего в Северной столице жертвами ковида стали уже 20 372 человека. Летальность болезни в регионе составляет 3,57%.