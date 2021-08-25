Москва, 25 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Почти 23 тыс. нарушений соблюдения законодательства при организации и обеспечении питания несовершеннолетних в школах и детсадах, а также организациях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявили сотрудники Генеральной прокураторы в ходе проверок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Липецкаяобласть.рф Школьная столовая

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Так, в Башкирии, Забайкальском крае, Калужской, Ленинградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе муниципальные заказчики заключали с одним и тем же поставщиком несколько контрактов на оказание тождественных услуг по организации питания обучающихся.

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников двух организаций, которые поставляли некачественные сливочное масло и творог, предназначенных для питания в школах и детских садах Кемерово, на сумму 26 млн рублей.

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В Красноярске, где в ряде образовательных организаций отравились дети, государственный контракт с организатором питания расторгнут. Кроме того, в ряде регионов пресечено использование продуктов, запрещённых для питания детей, без маркировки, с истекшими сроками годности, недоброкачественной продукции. По инициативе прокуроров виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности за занижение массы приготовленных блюд, их несоответствие утвержденному меню, предоставление детям физиологически неполноценного рациона, нарушение режима питания.

Аналогичные нарушения были пресечены в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в детских образовательных организациях в Бурятии, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калужской областях и других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите власти на время прокурорской проверки закрыли детский сад №68 после того, как у 16 посещающих его малышей было выявлено пищевое расстройство.