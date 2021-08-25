Нижний Новгород, 25 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5683 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа в области выявили 433 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 427 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 153 603 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7785 человек. За минувшие сутки число активных носителей снизилось еще на 80 человек.

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