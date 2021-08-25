Москва, 25 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 809 пациентов. Об этом 25 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 178 423.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 19 536 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 6 804 510.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 073 157 человек, 19 654 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 794 пациента.