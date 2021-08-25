Москва, 25 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 1402. Об этом 25 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«За сутки госпитализированы 526 человек, скончались 52 пациента», — рассказали в штабе.

Оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживает жизни 289 человек.

В штабе напомнили, что победа над коронавирусом может быть достигнута при помощи вакцинации.