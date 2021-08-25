Воронеж, 25 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 августа. Эта цифра по суточному заражению держится в регионе уже третий день — 23 и 24 августа также сообщалось о 263 новых носителях инфекции.

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Выздоровевшими после коронавируса за последние сутки признаны 187 пациентов. Зарегистрировано 25 новых смертей среди пациентов с подтвержденным СOVID-19.

Всего в Воронежской области подтверждено 115 774 случая заражения, выздоровели 101 736. Жертвами коронавируса в общей сложности стали уже 4 940 воронежцев.