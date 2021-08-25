Нижний Новгород, 25 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 25 августа выявили 433 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 427 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 153 603 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 499 человек, всего выздоровели с начала пандемии 140 135 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5683 человек. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7785 человек. За минувшие сутки число активных носителей снизилось еще на 80 человек.

По состоянию на 25 августа в регионе проведено 3 401 340 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5852 нижегородца. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 252,8.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,92. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 25 августа остаются свободными 29% коек в ковид-центрах.