Москва, 25 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. 2 сентября в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией».

Артем Фионов ИА REGNUM
Пресс-центр REGNUM

В круглом столе примут участие:

  • Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM;
  • Айрапетов Олег Рудольфович — доцент МГУ;
  • Зиланов Вячеслав Константинович — бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР;
  • Зимонин Вячеслав Петрович — профессор Военного университета МО РФ;
  • Кошкин Анатолий Аркадьевич — профессор Института стран Востока;
  • Плотников Алексей Юрьевич — профессор Московского лингвистического университета;

  • Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM;

  • Тавровский Юрий Вадимович — политолог.

Темы выступлений:

  • «1937 год. К вопросу о периодизации начала Второй мировой войны»;
  • «Победа над Японией и развитие советского рыбного хозяйства Дальнего Востока»;
  • «Военная кампания СССР на Дальнем Востоке и разгром японских войск в Китае»;
  • «Капитуляция Японии: атомные бомбы или советский блицкриг?»;
  • «Феномен победы над Японией в 1945 г.: почему её отмечают во всех странах, кроме современной РФ?»;

  • «Китай — военный союзник СССР»;

  • «3 сентября — праздник российский, праздник китайский».

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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