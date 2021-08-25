Вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией обсудят эксперты
Москва, 25 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. 2 сентября в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией».
Артем Фионов ИА REGNUM
Пресс-центр REGNUM
В круглом столе примут участие:
- Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM;
- Айрапетов Олег Рудольфович — доцент МГУ;
- Зиланов Вячеслав Константинович — бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР;
- Зимонин Вячеслав Петрович — профессор Военного университета МО РФ;
- Кошкин Анатолий Аркадьевич — профессор Института стран Востока;
- Плотников Алексей Юрьевич — профессор Московского лингвистического университета;
Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM;
Тавровский Юрий Вадимович — политолог.
Темы выступлений:
- «1937 год. К вопросу о периодизации начала Второй мировой войны»;
- «Победа над Японией и развитие советского рыбного хозяйства Дальнего Востока»;
- «Военная кампания СССР на Дальнем Востоке и разгром японских войск в Китае»;
- «Капитуляция Японии: атомные бомбы или советский блицкриг?»;
- «Феномен победы над Японией в 1945 г.: почему её отмечают во всех странах, кроме современной РФ?»;
«Китай — военный союзник СССР»;
«3 сентября — праздник российский, праздник китайский».
На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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