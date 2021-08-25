Москва, 25 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. 2 сентября в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией».

Артем Фионов ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

В круглом столе примут участие:

Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM;

Айрапетов Олег Рудольфович — доцент МГУ;

Зиланов Вячеслав Константинович — бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР;

Зимонин Вячеслав Петрович — профессор Военного университета МО РФ;

Кошкин Анатолий Аркадьевич — профессор Института стран Востока;

Плотников Алексей Юрьевич — профессор Московского лингвистического университета;

Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM;

Тавровский Юрий Вадимович — политолог.

Темы выступлений:

«1937 год. К вопросу о периодизации начала Второй мировой войны»;

«Победа над Японией и развитие советского рыбного хозяйства Дальнего Востока»;

«Военная кампания СССР на Дальнем Востоке и разгром японских войск в Китае»;

«Капитуляция Японии: атомные бомбы или советский блицкриг?»;

«Феномен победы над Японией в 1945 г.: почему её отмечают во всех странах, кроме современной РФ?»;

«Китай — военный союзник СССР»;

«3 сентября — праздник российский, праздник китайский».

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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