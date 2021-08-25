Баку, 25 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Азербайджане рекомендовано привиться третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19 медицинским работникам, лицам старше 60 лет и тем, у кого слабая иммунная система. Об этом говорится в обнародованном 25 августа заявлении минздрава республики.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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В пресс-службе министерства отметили, что для получения третьей прививки необходимо зарегистрироваться на специальном сайте «Назначение вакцины COVID-19». Сообщается, что бустерная доза вакцины не повлияет на срок действия сертификата о вакцинации.

В минздраве добавили, что после вакцинации всем также следует продолжать соблюдать меры профилактики пандемии, в том числе носить защитные маски и держать социальную дистанцию.

Стоит отметить, что, согласно данным на 24 августа, в Азербайджане использовано 6,25 доз вакцин от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли почти 2,5 млн человек.