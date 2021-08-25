Москва, 25 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 19 536 и достигло 6 804 910 случаев. Об этом 25 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Суточный прирост зафиксирован во всех регионах страны, наибольшие цифры показали Москва (1402 новых случаев заражения), Санкт-Петербург (1385) и Подмосковье (776). Отметим, что днём ранее на первом месте оказалась Московская область, опередившая конкурентов.

За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 809 человек. С начала пандемии, по данным оперативного штаба, зафиксировано 178 423 летальных исхода.