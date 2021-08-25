Киев, 25 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Украины в НАТО, заявленная в 2008 году, шокировала бывшего украинского президента Виктора Ющенко. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Tasnim News Agency Виктор Ющенко

В ходе саммита в 2008 году в Бухаресте участники НАТО подтвердили право Украины и Грузии на членство в этой международной организации, но отложили конкретное решение на неопределённый срок.

По словам Ющенко, тот саммит он считает чем-то близким к измене. Другим разочарованием и даже шоком стало то, как именно формировали свою позицию Меркель и бывший тогда президентом Франции Николя Саркози.

Ющенко рассказал, что «семь-восемь президентов» собрались и пошли к Меркель. Саркози общаться не захотел и ушёл из зала, а немецкий канцлер согласилась лишь на короткий диалог.

«Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», — привёл слова Меркель бывший украинский лидер.

Однако Ющенко объяснил Меркель, что за два года, пока он находился у власти, доля одобряющих вступление в НАТО выросла с 14% до 31%. При этом Испания вошла в НАТО при поддержке 17% населения страны.

Экс-президент добавил, что аргументы Меркель для него по сей день неприемлемы.

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