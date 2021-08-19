Киев, , 18:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский просит внести хоть какую-то определенность в вопрос предоставления Украине членства в НАТО, сообщает 19 августа The Washington Post, опубликовавшая интервью украинского президента.

НАТО, Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Зеленского, только такое членство обеспечит Киеву защиту от «агрессивного наступления» России.

Зеленский рассказал, что Россия может увеличить присутствие своих войск у границ Украины «в любой момент», а неопределенность относительно членства в НАТО будет «сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние».

Кроме того, президент Украины заявил, что ему очень обидно слышать обвинения в высоком уровне коррупции.

«Только с тех пор как стал президентом, меня всегда это оскорбляло. Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции», — поведал журналистам Зеленский.

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