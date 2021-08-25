Симферополь, 25 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 345 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 августа. Сутками ранее сообщалось о 349 новых носителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки признаны выздоровевшими после ковида 299 крымчан. В статистику смертности включено 17 новых летальных исходов. На 25 августа в больницах с коронавирусом и пневмонией остаются 2 738 пациентов, дома лечатся 5 491 человек.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 69 211 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 277 человек, скончались 2 108 пациентов.