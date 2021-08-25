Ижевск, 25 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 13 летальных случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 59, 69, 70, 72, 74, 83 и 95 лет, а также мужчины в возрасте 59, 64, 66, 69, 70, 72, 82 и 88 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1494 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа в регионе выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста носителей вируса с начала пандемии. Накануне было подтверждено 224 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 45 210 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6786 жителей.

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