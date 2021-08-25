Сеул, 25 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 397 167 человек. Об этом 25 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 25 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 26 701 704 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 52%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 598 454 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 12 884 222 человека.

За последние два дня (23 — 24 августа) в стране было зарегистрировано 6023 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 159 775 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на десять человек, до 502 человек.