Тбилиси, 25 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 53 747 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5021 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 25 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 528 043 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 463 306 победили инфекцию, в том числе 5041 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6949 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 58 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7356 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3304.

Днём ранее в Грузии после проведения 47 288 тестов выявили 5924 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 4777 человек, умерли за сутки 60 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии продолжается вакцинация от COVID-19. 25 августа в стране число сделанных прививок перевалило за 1 млн. Полный курс вакцинации прошли около 306 тыс. человек или 10,7% от взрослого населения страны.