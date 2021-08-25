Канберра, 25 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Национальное научное агентство Австралии разработало инструмент, способный прогнозировать количество носителей SARS-CoV2−2 на международных авиарейсах. Об этом 25 августа сообщает Xinhua.

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Модель, разработанная специалистами организацииСодружестванаучныхи промышленныхисследований (CSIRO), основана на анализе данных о количество прибывающих туристов и уровне заболеваемости COVID-19 в странах, откуда они прибывают.

Как пояснила научный сотрудник CSIRO Джесс Либиг, это послужит ещё одним инструментом для принятия правительством решений об ограничениях на поездки и открытии границ.

«Модель представляет собой гибкую структуру, которую можно использовать для количественной оценки последствий ограничений на поездки и оценки предлагаемых смягчений, — добавила Либиг. — Это также позволяет нам точно определить группы туристов, которые с наибольшей вероятностью могут быть переносчиками вируса, чтобы власти могли более эффективно применять стратегии контроля в области здравоохранения».

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«Наша модель показывает, что без ограничений на поездки более 48 тыс. завозных случаев заболевания COVID-19, вероятно, были бы зарегистрированы в Австралии с января по май 2020 года», — сказала научный сотрудник.

Она отметила, что ограничения снизили число зараженных на 88%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии за прошедшие сутки 24 августа выявили 973 случая заражения коронавирусом нового типа. Это рекордный с начала пандемии показатель по суточному приросту числа заболевших COVID-19.