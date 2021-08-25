Стокгольм, 25 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Несмотря на недавний рост уровня распространения коронавирусной инфекции в Швеции, университеты и колледжи по всей стране нацелены на открытие своих кампусов для студентов этой осенью. По словам министра высшего образования и науки Матильды Эрнкранс, готовность среди молодых людей пройти вакцинацию будет иметь решающее значение для того, как пойдут дела после начала учебного года. Об этом она 24 августа заявила в интервью новостной службе TT.

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Рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции по переход на дистанционное обучение в качестве основной альтернативы не действуют с 1 июля, и каждое высшее учебное заведение теперь должно само определить формат обучения. Но летом распространение коронавирусной инфекции увеличилось, хотя и с низкого уровня, что привело к усилению нагрузки на систему здравоохранения.

«Конечно, это тревожно. Но Агентство общественного здравоохранения по-прежнему считает, что этой осенью студенты могут вернуться в кампусы — но с некоторыми мерами предосторожности, чтобы избежать скопления людей и больших групп», — заявила Эрнкранс журналистам.