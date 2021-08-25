Сеул, 25 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 25 августа встречу с президентом Колумбии Иваном Дуке. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Tokota Иван Дуке

Глава Колумбии и первая леди страны прибыли в Сеул 24 августа, став первой президентской четой, посетившей Южную Корею с начала пандемии коронавируса.

Известно, что в ходе встречи, приуроченной к десятилетию установления двустороннего стратегического партнерства и 70-й годовщины начала участия Колумбии в Корейской войне 1950−1953 годов, лидеры двух стран договорились укрепить сотрудничество в ряде сфер, включая информационные технологии, культуру и экологию.

Мун Чжэ Ин призвал президента Колумбии оказать содействие южнокорейским бизнесменам, желающим принять участие в проектах правительства Колумбии в области цифровой и экологической инфраструктуре.

В свою очередь, Иван Дуке отметил, что после вступления в силу соглашения о создании зоны свободной торговле торгово-экономические связи между странами существенно укрепились. Он также подтвердил готовность поддерживать усилия Сеула по поддержанию мира на Корейском полуострове.