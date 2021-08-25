Тирасполь, 25 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В ходе 608 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 845 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 135 человек, в том числе 57 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1266 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было зарегистрировано.

Днём ранее в Приднестровье провели 135 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 21 случай заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 15 человек.

Стоит отметить, в Приднестровье продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте. В течение прошлой недели, по данным МВД ПМР, сотрудники милиции выявили 152 нарушения.