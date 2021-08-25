Стокгольм, 25 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Распространение коронавирусной инфекции в лене Стокгольм остается на высоком уровне. Согласно последнему отчету региональной администрации, за семидневный период с 17 по 23 августа коронавирусом заразились 1 965 человек. Это меньше, чем 2177 случаев заражения за предыдущий период, и впервые за семь недель количество заражений не увеличивается. Об этом 24 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В то же время количество пациентов с коронавирусом, которым требуется стационарное лечение, растет. В общей сложности в больницах находятся 79 человек, что на 17 человек больше, чем 17 августа. Одиннадцать человек из 79 находятся в реанимации.

Из тех людей, которых уже выписали из больниц, 92% были вакцинированы не полностью. Доля взрослых в Стокгольме в возрасте 18 лет и старше, получивших обе дозы вакцины от COVID-19, составляет 61,7 процента.