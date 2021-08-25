Веллингтон, 25 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Второй день подряд Новая Зеландия отмечает самый большой рост числа случаев заражения коронавирусом с апреля прошлого года. Так, 25 августа в стране за последние сутки было выявлено еще 62 носителя SARS-CoV-2. Об этом сообщила газета NZ Herald.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Общее количество инфицированных в продолжающейся вспышке, во время которой возникло шесть различных кластеров, в настоящее время достигает 210 человек. Всего за несколько дней новая вспышка, вызванная «Дельта"-вариантом, стала самой крупной в стране со времен первой волны, разразившейся в марте-апреле прошлого года.

Самый большой кластер инфицированных людей находится в крупнейшем городе страны, Окленде, но также затронута столица Веллингтон.

Новая Зеландия выделялась на фоне первой волны пандемии тем, что сумела предотвратить распространение коронавируса с помощью одних из самых жестких локдаунов, и когда на прошлой неделе была обнаружена новая вспышка, в стране не было ни одного случая коронавируса среди населения с февраля.