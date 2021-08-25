Стокгольм, 25 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. На данный момент в Швеции Агентство медицинских продуктов получило 68 000 сообщений о предполагаемы побочных эффектах от ковид-вакцины. Об этом 25 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Десятая часть из них была расследована надзорным ведомством, и в 280 случаях появилось подозрение, что смерть вакцинированных людей была спровоцирована препаратом. Однако, подчеркнули в Агентстве медицинских продуктов, это не следует интерпретировать, что существует установленная связь между вакциной и смертями.

«Это следует интерпретировать так же, как и все сообщения о побочных эффектах. Вы сообщаете о подозрениях, но тогда могут всплыть совершенно другие обстоятельства, которые могут повлиять на это», — заявила в эфире радиостанции P4 Gävleborg представитель ведомства Карин Венгемир.