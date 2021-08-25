Москва, 25 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжила восхождение на торгах 24 августа, отвоевав отметку $70 за баррель благодаря сочетанию оживления спроса на риск и сдержанности долларовых быков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«С начала недели Brent подорожала без малого на 10% и теперь слегка корректируется на торгах 25 августа, тестируя двадцатидневную скользящую среднюю, но все еще удерживаясь над уровнем $70.

Мексиканская Pemex пока еще не восстановила добычу, которая с выходных сократилась на четверть из-за пожара на добывающей платформе. Этот фактор продолжает оказывать временную поддержку рынку.

Тем временем вчерашний отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 1,6 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов — на 1 млн и 250 тыс. баррелей соответственно.

Трейдеры оценили релиз как умеренно позитивный и теперь ждут официальную статистику минэнерго США, которая выйдет позднее сегодня, 25 августа.

Однако в ближайшей перспективе нельзя исключать коррекцию цен. После ралли на Уолл-стрит, оптимизм инвесторов начал угасать.

Азия сегодня показала смешанную динамику, а фьючерсы Европы и США торгуются во флэте с намеком на медвежий уклон. Тем временем доллар слегка укрепляется против основных конкурентов.

Все это вкупе с подъемом выше $70 говорит в пользу локальной фиксации прибыли, которая выглядит уместно с технической точки зрения, учитывая мощное восстановление Brent с начала недели», — пояснил эксперт.

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