Хабаровск, 25 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Туристическая группа в составе трёх взрослых и ребёнка, ранее не вышедшая на связь при сплаве по реке Горин в Хабаровском крае, найдена живой. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Сплав по реке

«На вертолете обнаружили туристов. С ними все в порядке, в помощи они не нуждаются, самостоятельно выйдут на связь с родственниками», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровском крае начались поиски туристической группы в составе трёх взрослых и ребёнка, пропавшей во время сплава на байдарках по реке Горин.