Сеул, 25 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Граждане Афганистана, работавшие с южнокорейским правительством, прибудут в Южную Корею 26 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Муна.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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По его словам, около 380 афганцев, включая порядка ста детей, прибудут в международный аэропорт Инчхон тремя военно-транспортными самолётами.

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Известно, что эвакуированные являются медработниками, переводчиками, инструкторами и специалистами по информационным технологиям, работавшими в посольстве Южной Кореи, а также в больнице и центре профессиональной подготовки, открытых южнокорейским правительством в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиций Южной Кореи изучает возможность предоставления афганцам, проживающим в Южной Корее, особого вида на жительство.