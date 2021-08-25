Пекин, 25 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Успешный запуск на околоземную орбиту экспериментального спутника связи с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3-би» (CZ-3B, Long March-3B) произвел Китай. Об этом 25 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

По информации источника, запуск ракеты с космическим аппаратом был произведен 24 августа в 23:41 по местному времени (18:41 мск) с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной китайской провинции Сычуань.

Также указывается, что после запуска спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай успешно вывел на запланированную орбиту два экспериментальных спутника