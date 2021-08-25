Владимир Путин внес свои предложения в народную программу «Единой России»
Москва, 25 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Предложения Президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. В ходе второго этапа Съезда «Единой России», прошедшего 24 августа в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной — ее соавторами стали жители всей страны.
Говоря о мерах поддержки военнослужащих, эта тема прозвучала ранее на встрече с главы государства с представителями «Единой России», Президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тысяч рублей.
Будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.
В числе приоритетов Президент назвал и защиту получателей соцвыплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.
Парламентариям «Единой России» в новом созыве предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья — глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.
Серьезным вызовом для страны Президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей.
Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва — Казань — Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму — 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах.
Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе «Единой России» — развитие села.
Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, Владимир Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился — в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание».
Народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый — «Благополучие человека» — посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание — институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям.
Второй блок — «Сильная Россия» — направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.
Одна из ключевых тем в народной программе — модернизация системы здравоохранения. Конечная цель — перезагрузка отечественной медицины, отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Председатель партии подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и всеми членами партии, а также авторами документа — жителями страны.
Эту мысль поддержал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отчеты партии о выполнении народной программы должны стать ежегодными.
Напомним, 24 августа в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На первом этапе — по предложению Президента в первую «пятерку» лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.