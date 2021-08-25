Джакарта, 25 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает Kompas.

Zdrav.nso.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Лукито заявила, что российская вакцина прошла интенсивное исследование, проведенное агентством совместно с национальным комитетом по специальной оценке вакцины и технической консультативной группой Индонезии по иммунизации.

По данным клинических испытаний, российская вакцина показала эффективность 91,6%.

Напомним, агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии выдало разрешения на экстренное использование семи вакцин против коронавируса.