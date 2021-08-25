Москва, 25 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Более чем в 111 млрд рублей обойдётся Российскому государству помощь пациентам с коронавирусной инфекцией во втором полугодии 2021 года. Об этом говорится в материалах Счётной палаты.

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Предполагаемую стоимость лечения рассчитал Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). При этом учитывался прогноз Минздрава о предполагаемом выявлении в стране ещё 3,9 млн случаев заболевания COVID-19.

Речь идёт о периоде с июля по декабрь включительно. При этом только каждому пятому из потенциальных пациентов может потребоваться госпитализация в стационар. Это примерно 784 тыс. человек.

Также предполагается, что 65,4 млрд рублей дополнительно потребуются ФОМС на оказание медицинской помощи застрахованным гражданам.

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