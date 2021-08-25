Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Двадцатилетний гражданин Эстонии умышленно и незаконно пересёк государственную границу России и Эстонии, проходящую по реке Нарва. Молодой человек задержан на территории РФ и помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 25 августа в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Нарушение госграницы России произошло 21 августа 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств правонарушения и установления возможных пособников. О факте задержания проинформирован пограничный представитель Эстонской Республики», — отметили в пресс-службе.

В отношении нарушителя, возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»). За такое преступление грозит до двух лет лишения свободы.