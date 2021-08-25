Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи с ростом числа пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, срочно развернут ещё один ковидный стационар. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Ковидный госпиталь развёрнут на базе городской больницы №4 по переулку Богатяновскому. Стационар в настоящее время рассчитан 200 провизорных коек. В ближайшее время будут задействованы помещения поликлиники вместимостью 100 коек.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, несмотря на увеличение коечного фонда, загрузка инфекционных госпиталей остаётся высокой. По данным на утро 24 августа, на Дону загруженность коечного фонда составляла 93,5%. Из 4 494 мест в ковидных стационарах была занята 4 201 койка.