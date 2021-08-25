Женева, Швейцария, 25 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В мире за прошедшую неделю коронавирусной инфекцией заразились свыше 4,5 млн человек. За этот период от последствий COVID-скончались более 68 тыс. человек. Такие данные 25 августа в еженедельном эпидемическом бюллетене обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

По данным организации, с 16 по 22 августа число новых случаев инфицирования более чем на 80 тыс. превысило показатели предшествующей недели, а смертности — более чем на 1,8 тыс.

Так, об увеличении числа новых случаев по сравнению с предыдущей неделей на 20% и 8% соответственно проинформировали Западно-Тихоокеанский регион и Америка.

Вместе с тем в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье заболеваемость снизилась на 16% и 10% соответственно. Рост смертности зафиксирован в Европе (на 11%) и Америке (на 10%), тогда как она уменьшилась в Африке (на 11%) и ЮВА (на 10%).

Читайте также: В Австралии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

В ВОЗ оценивают заболеваемость за неделю как «стабильную после почти двух месяцев роста». Также отмечается, что отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «Дельта», обнаруженный в Индии в октябре 2020 года, расширил свою географию с 148 до 163 стран.

Добавим, что, по состоянию на 22 августа всего в мире насчитывались 211 288 358 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии умерли 4 422 666 человек.