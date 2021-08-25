Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус у 179 человек. Это на пять случаев больше, чем в предыдущие сутки. Из числа новых носителей трое находятся в тяжелом, а один — в крайне тяжелом состоянии, сообщили 25 августа в региональном оперштабе.

Petrozavodsk-mo.ru Петрозаводск

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Также за последние сутки выписаны по выздоровлению 178 человек, скончались от ковида два человека. Всего за время пандемии в Карелии зафиксировано 60 153 случая заражения, выздоровели 56 676 человек, скончались 765 человек.

В республиканских стационарах сейчас находятся 553 человека, из них 41 — в тяжелом состоянии. В критическом состоянии находятся шесть пациентов, из них один на ИВЛ. Доля свободных коек для больных с ковидом и пневмонией составляет 19,4%.